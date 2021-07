Uitzendconcern Adecco is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het Zwitserse bedrijf boekte in het tweede kwartaal nog 5 procent minder omzet dan in 2019. De opbrengsten stegen wel flink ten opzichte van vorig jaar omdat aan het begin van de coronapandemie de vraag naar uitzendpersoneel was ingestort.