Techaandelen zijn dinsdag duidelijk omlaag gegaan op de beurzen in New York. Amerikaanse beleggers pakten hun winst en waren duidelijk voorzichtig in afwachting van de kwartaalcijfers van onder meer Apple, Google-moeder Alphabet en Microsoft die na de slotbel naar buiten komen. Tegelijkertijd werden Chinese bedrijven met een notering in New York lager gezet als gevolg van een voortdurende Chinese aanpak van techbedrijven.