Nijmegen is definitief de hoofdstad van Romeins Nederland, nu Unesco drie Romeinse legerkampen en een Romeinse waterleiding in de stad op de Werelderfgoedlijst heeft geplaatst. De legerkampen en de waterleiding maken deel uit van de Neder-Germaanse limes, de grens van het Romeinse rijk in Noord-Europa. Nijmegen heeft door de plaatsing 61 hectare aan werelderfgoed binnen de stadsgrenzen, aldus een blije wethouder Noël Vergunst.