Wetterskip Fryslân waarschuwt watersporters voor stroming

Wetterskip Fryslân waarschuwt watersporters dat zij in Noordoost-Friesland uit moeten kijken voor sterke stroming op plekken waar water gespuid wordt in vaarten, meren en sloten. Omdat er sinds het weekend heel veel regen is gevallen in Friesland draaien de poldergemalen volop en zijn er extra pompen geplaatst. Dat veroorzaakt meer stroming in de Friese boezem, het stelsel van watergangen en meren in de provincie, aldus het schap.