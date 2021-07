23 jaar cel geëist tegen Balie-Syriër Aziz A.

Tegen ‘Balie-Syriër’ Aziz A. is dinsdag een gevangenisstraf van 23 jaar geëist. De 35-jarige A. wordt verdacht van onder meer deelname aan een terroristische organisatie tussen 2011 en 2014. Volgens het Openbaar Ministerie verkeerde A. in de hoogste regionen van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, waar hij een leidinggevende positie had. Ook ziet het OM bewijs dat hij een rol heeft gespeeld bij meerdere aanslagen waardoor veel doden zijn gevallen.