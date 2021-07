Warenhuisketen de Bijenkorf staat te koop. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Volgens het dagblad hebben de Canadese eigenaren de winkelonderneming in de verkoop gezet, samen met de Britse warenhuisketen Selfridges en twee warenhuizen in Ierland voor een bedrag van 4 miljard pond, omgerekend bijna 4,7 miljard euro.