Geëvacueerde omwonenden explosie Utrecht woensdag naar huis

De bewoners van zeven huizen aan de Alexander de Grotelaan in Utrecht waar in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsvond, mogen vermoedelijk woensdag terug naar hun woningen. Dat zegt een woordvoerster van de gemeente. Bij de explosie in het portiek van een flat vielen geen gewonden, maar er was wel veel schade. De zeven gezinnen werden maandag tijdelijk ondergebracht in een hotel. Woningcorporatie Bo-Ex zegt dat een veilige terugkeer woensdag mogelijk is.