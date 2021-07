Afgelopen week bijna helft minder besmettingen, fors meer opnames

Het coronavirus verliest na een sterke opleving van enkele weken nu weer snel terrein. In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 37.343 positieve testresultaten, bijna de helft minder dan een week eerder (-46 procent). De dalende lijn is ook duidelijk terug te zien in het reproductiegetal, dat is gezakt naar 0,80. Onder de 1 gaat het de goede kant op; dan neemt het aantal nieuwe besmettingen af.