De brug over de Maas tussen het Limburgse dorp Roosteren en het Belgische stadje Maaseik is dinsdag al opengesteld voor alle verkeer, inclusief zwaar verkeer. Maandag maakte burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik nog bekend dat de brug voor zwaar verkeer zeker tot en met woensdag taboe was. Dinsdag laat hij echter weten dat zwaar verkeer er per direct alsnog over kan.