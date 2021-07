Alle Nederlanders die willen, kunnen aan het werk. Dat zegt topman Jacques van den Broek van uitzender Randstad. Vraag en aanbod sluiten echter niet op elkaar aan en daardoor is al tijden sprake van schaarste in een aantal sectoren, zoals in de zorg en de techniek. De komende jaren zijn er ook nog meer mensen nodig voor de verduurzaming en digitalisering van de economie.