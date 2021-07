De brand die aan het einde van de dinsdagochtend uitbrak bij twee ventilatoren van een recyclingbedrijf aan de Borchwerf in Roosendaal is onder controle, meldt veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Zes mensen hadden geprobeerd zelf de brand te blussen en ademden daarbij rook in. Zij werden door personeel van een opgeroepen ambulance gecontroleerd, een van hen werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.