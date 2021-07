Van de ongeveer 366 miljoen volwassen inwoners van de Europese Unie is 70 procent nu ingeënt. „De EU heeft woord gehouden”, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in Brussel, verwijzend naar het doel dat het dagelijks EU-bestuur zich had gesteld om 70 procent van de Europese bevolking tegen Covid-19 beschermd te krijgen in juli.