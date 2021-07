Een Nigeriaanse moeder knuffelt haar dochter, die op 5 juli samen met nog ruim 120 leerlingen van de Bethel Baptist High School in Damishi werd ontvoerd. De gewapende aanvallers, vermoedelijk islamitische Fulaniherders, bestormden de school in de noordwestelijke staat Kaduna, terwijl de kinderen lagen te slapen in hun nachtverblijven. beeld AFP