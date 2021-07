Na een zware explosie op een groot chemiepark in het West-Duitse Leverkusen gelden vijf personen als vermist. Er zijn ook meerdere zwaargewonden, meldt eigenaar Currenta van een afvalverwerkingsinstallatie waar de ontploffing plaatsvond. De stad Leverkusen spreekt over in totaal zestien gewonden, van wie vier er ernstig aan toe zijn.