Het waterschap De Dommel in Midden-Brabant heeft het sproeiverbod in een deel van zijn gebied opgeheven. Dat is bijzonder, omdat De Dommel de laatste jaren steeds een van de eerste waterschappen was waar een sproeiverbod ging gelden. Vorig jaar had De Dommel het langdurigste sproeiverbod ooit tot ver in december. Dit jaar gold het verbod op sproeien vanaf half juni.