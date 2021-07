Recordaantal gesprekken bij Luisterlijn in coronajaar 2020

De Luisterlijn heeft in het coronajaar 2020 een recordaantal gesprekken gevoerd, zo blijkt uit de jaarcijfers. Via telefoon en chat voerden vrijwilligers ruim 357.000 gesprekken, ongeveer 12 procent meer dan in 2019, en ruim 1400 berichtenuitwisselingen via de mail. Tijdens de eerste periode van de pandemie nam het aantal oproepen met 20 procent toe, toen de lockdown voor gevoelens van bezorgdheid, eenzaamheid en somberheid zorgde.