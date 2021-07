Chinese techbedrijven verder omlaag op beurs in Hongkong

De Chinese technologiebedrijven gingen dinsdag verder omlaag op de beurs in Hongkong. Beleggers bleven bezorgd over de harde aanpak van de techsector door de Chinese autoriteiten en deden hun aandelen opnieuw van de hand. De andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten overwegend kleine winsten zien in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street. Daarnaast bleef de blik gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.