Er is in de nacht van maandag op dinsdag een explosief afgegaan op de Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch De politie ontruimde daarop dertien nabijgelegen woningen. Nadat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) na onderzoek de situatie veilig achtte, mochten zij weer na huis, meldt de politie rond 06.00 uur dinsdagochtend.