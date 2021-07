Cuba: ambassade in Parijs aangevallen met molotovcocktails

Minister Bruno Rodriguez van Buitenlandse Zaken van Cuba zei maandag dat de Cubaanse ambassade in Parijs is aangevallen met molotovcocktails. Hij beschuldigde de Amerikaanse regering van het aanzetten tot geweld. „We veroordelen een terroristische aanslag met molotovcocktails op onze ambassade in Parijs”, twitterde Rodriguez. „Ik houd de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor haar voortdurende campagnes tegen ons land die dit gedrag aanmoedigen en voor het ongestraft oproepen tot geweld vanuit haar grondgebied.”