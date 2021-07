Het aandeel Tesla stond maandag bij de winnaars op een afwachtend Wall Street in aanloop naar de kwartaalcijfers die de maker van elektrische auto’s na het slot van de beurshandel naar buiten brengt. Het wordt een drukke week op de beurzen in New York, met resultaten van de grote techfondsen Apple, Amazon, Facebook, Microsoft en Google-moeder Alphabet, en een rentebesluit van de Federal Reserve.