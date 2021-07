Prosus en Philips onderuit in lagere AEX-index

Techinvesteerder Prosus en zorgtechnologieconcern Philips gingen maandag onderuit in een lagere AEX-index van de beurs in Amsterdam. Met name Prosus kreeg harde klappen door de zware koersverliezen in de Chinese techsector vanwege de hardere aanpak van de sector door de autoriteiten in China. Philips kwam met cijfers over het afgelopen kwartaal, waarin flinke kosten moesten worden gemaakt voor een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur.