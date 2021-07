De Verenigde Staten handhaven vooralsnog de inreisbeperkingen die zijn ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een hoge functionaris in het Witte Huis heeft in een gesprek met persbureau Reuters gezegd dat dit een gevolg is van de zorgen over de Delta-variant van het coronavirus. Officieel is echter nog niks besloten over de kwestie, maar dat gebeurt naar verwachting vrijdagavond.