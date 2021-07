Op de eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de zesde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) waren om 16.00 uur circa 1900 aanvragen binnengekomen bij het UWV. Dat zijn er minder dan in de vijfde periode van de NOW, toen op de eerste dag (6 mei) op dat tijdstip zo’n 3400 aanvragen binnen waren voor de coronasteunmaatregel.