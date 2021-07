Vrijwilligers van Natuurmonumenten zijn maandag begonnen met het opruimen van de troep die de afgelopen weken door het hoogwater in Zuid-Limburg is achtergelaten. Maandagochtend begonnen veertien vrijwilligers bij Abtshoven (Munstergeleen) met de opruimactie, die meerdere dagen in beslag zal nemen.