De Amerikaanse speelgoedmaker Hasbro, bekend van bijvoorbeeld Monopoly, Transformers, Play-Doh en My Little Pony, heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet in de boeken gezet. Het bedrijf profiteerde onder meer van goede verkopen van bordspellen als Dungeons and Dragons, het kaartenspel Magic: The Gathering en speelgoed gebaseerd op films zoals Star Wars en The Mandalorian.