Amerikaanse beleggers zijn maandag terughoudend aan de nieuwe handelsweek begonnen. Ze moeten komende dagen weer veel bedrijfsresultaten en een rentebesluit verwerken, en dat zal in de rest van de week waarschijnlijk het koersverloop bepalen. Daarbij lijkt China weer aan te sturen op een wat meer gespannen verhouding met de Verenigde Staten, en dat is ook iets dat op Wall Street scherp in de gaten wordt gehouden.