De aanstaande bouwvak staat het herstel van de waterschade in Limburg niet in de weg. Ook zijn er geen signalen dat bouwbedrijven in de regio het herstel niet aankunnen, zegt brancheorganisatie Bouwend Nederland. De schade aan huizen betreft vaak stuc- of schilderwerk en herstel van vloeren. Dat is volgens de vereniging „relatief goed op te lossen” en wordt ook vaak door specialisten en zzp’ers gedaan.