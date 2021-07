Prosus afgestraft op Damrak door harde aanpak Chinese techsector

Techinvesteerder Prosus werd maandag hard afgestraft op het Damrak en zakte tot het laagste niveau in een jaar tijd. Het bedrijf dat investeert in technologiebedrijven kampte met de zware koersverliezen in de Chinese techsector, die volgden op de hardere aanpak van de sector door de autoriteiten in China. Ook zorgtechnologieconcern Philips, dat ondanks flinke kosten voor een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur toch winst wist te boeken in het afgelopen kwartaal, moest het ontgelden.