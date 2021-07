Op zeer veel plekken in de Verenigde Staten maken Republikeinse politici zich hard voor meer individuele vrijheid binnen de bestrijding van de coronacrisis. Gezondheidsexperts waarschuwen volgens The Washington Post dat die ontwikkeling ervoor zorgt dat het land in de toekomst minder goed in staat zal zijn een opleving van het coronavirus, of een eventuele nieuwe pandemie, het hoofd te bieden.