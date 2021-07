De Saudische krant Ad-Diyya kwam op 9 juli met een opvallend bericht. Er was een nieuw boek verschenen, waaraan in de Saudische pers relatief veel aandacht werd besteed. De titel luidt ”De relatie tussen het Maronitische patriarchaat en het koninkrijk Saudi-Arabië”, het is geschreven door de Libanese priester Antoine Daw.