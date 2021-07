Moeder Natuur is boos. Ze tuchtigt haar roekeloze, egoïstische kinderen. Jarenlang misbruik van de aarde wordt gestraft. Er zijn ontembare bosbranden in Californië, vernietigende watervloeden in Europa, China en India, brekende hitterecords in Canada. Zijn het ‘kleine’ signaaltjes, voorboden van erger? We zijn ondertussen met alle wetenschap en techniek niet opgewassen tegen de boosheid van Moeder Natuur.