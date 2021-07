Sinds de aftocht van internationale partners in Afghanistan in mei en juni begon, zijn er in die maanden bijna 2.400 burgers gewond geraakt of omgekomen door de oorlog in het land, meldt VN-missie UNAMA. In totaal vielen ruim 5000 burgerslachtoffers in de eerste helft van 2021, 47 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Ongeveer de helft van die slachtoffers zijn vrouwen en kinderen.