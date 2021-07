Philips centraal op Damrak na kwartaalcijfers

Op de Amsterdamse beurs staat Philips maandag in de belangstelling. Het zorgtechnologieconcern boekte afgelopen kwartaal winst ondanks flinke kosten voor een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur. Ook gaat de aandacht uit naar NN Group. De Amerikaanse vermogensbeheerder Goldman Sachs Asset Management en Duitse verzekeraar DWS bereiden naar verluidt een bod voor op de investeringstak van de Nederlandse verzekeraar. Later in de week zullen alle ogen gericht zijn op de Amerikaanse centrale bank, die dinsdag begint aan de tweedaagse rentevergadering.