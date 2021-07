Ryanair hoopt deze zomer weer winst te maken. Steeds meer mensen gaan op vakantie nu reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie wereldwijd versoepelen en meer mensen gevaccineerd zijn. Financieel directeur Neil Sorahan blijft wel voorzichtig met de uiteindelijke resultaten in het lopende kwartaal, maar wat hem betreft doet Ryanair de laatste tijd in Duitsland en Midden- en Oost-Europa weer goede zaken. Hij is ook „heel hoopvol voor de herfst”.