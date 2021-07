Chinese beurzen onderuit door zware verliezen techbedrijven

De Chinese aandelenbeurzen gingen maandag hard omlaag. De grote Chinese technologiebedrijven stonden opnieuw onder druk door de zorgen over de strengere aanpak van de sector door de Chinese toezichthouders. Ook de bedrijven die actief zijn op het gebied van onderwijs kregen rake klappen door berichten dat Peking nieuwe beperkingen gaat opleggen aan de private onderwijssector. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 2,8 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 3,3 procent kwijt.