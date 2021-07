Franse Senaat sleutelt aan verscherpte coronamaatregelen

De Franse Senaat heeft met enkele aanpassingen ingestemd met verscherpte coronamaatregelen die de regering van president Emmanuel Macron heeft voorgelegd. Het gaat vooral om de verplichting een ‘gezondheidspas’ te tonen voor het bijwonen van evenementen of voor het binnengaan van bijvoorbeeld restaurants of bioscopen en andere openbare ruimten. Men moet dan een vaccinatiebewijs, een negatieve coronatest of bewijs van herstel van het coronavirus tonen. Daarnaast wil de overheid zorgmedewerkers, brandweerlieden en mensen die veel met ouderen werken verplichten zich te laten inenten.