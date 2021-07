Diverse landen in Azië kampen nog altijd met noodweer en overstromingen, met oplopende aantallen slachtoffers tot gevolg. Hevige moessonregens in het westen van India hebben volgens de autoriteiten al zeker 138 mensen het leven gekost. De meeste doden, zeker 49, waren inwoners van een dorp in de staat Maharashtra dat vrijdag door een modderstroom van de kaart werd geveegd.