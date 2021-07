De politie heeft zondagochtend in alle vroegte een einde gemaakt aan een illegaal feest in Nationaal Park De Meinweg bij Herkenbosch (Limburg). Zo’n 150 tot 200 feestgangers hadden zich volgens de politie verzameld in een oude bunker in het natuurgebied. Na een melding over geluidsoverlast rond 01.50 uur besloot de politie in te grijpen, mede omdat de bunker onveilig is.