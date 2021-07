Door een steekpartij in Roermond is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.15 uur een 22-jarige man gewond geraakt. De politie is op zoek naar twee verdachten die het slachtoffer op straat probeerden te beroven. Ze zouden de man gewond achter hebben gelaten en zonder buit zijn gevlucht. Het slachtoffer heeft meerdere steekwonden opgelopen en is afgevoerd naar het ziekenhuis.