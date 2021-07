Werelderfgoedcomité beslist over drie Nederlandse nominaties

Het Werelderfgoedcomité van Unesco beslist zondag of dinsdag over drie Nederlandse nominaties voor de Werelderfgoedlijst. Het gaat om de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe, de Romeinse Limes en de Hollandse Waterlinies. Omdat het comité vorig jaar niet bijeen kon komen vanwege de wereldwijde coronacrisis zijn er nu twee weken uitgetrokken voor de vergadering in het Chinese Fuzhou. Er worden ruim vijftig nominaties besproken.