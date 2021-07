Het Kunstmuseum in Den Haag gaat vanaf nu op de „mindfulness-toer”, zo meldt het. Met ‘oortjes’ op, en daardoor afgesloten van anderen, kan de bezoeker door het museum dwalen en willekeurig kunstwerken of de onderdelen van het door architect H.P. Berlage ontworpen museumgebouw uitkiezen om naar te kijken. Een stem stelt dan vragen waardoor hij of zij dat kunstwerk of dat deel van het gebouw bewuster en op een andere manier gaat ervaren.