„Als je iemand zoekt op wie je helemaal aan kunt: ik ben er voor je”, liet hij Forumleider Baudet weten. Het kersverse FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen weet nu waaraan hij begon. In de Kamer kreeg hij al eens „iedereen” over zich heen. Maar: „Dat is een goed teken, daar ben ik trots op, want het laat zien dat we wezenlijk bezig zijn.”