Chinese toezichthouder: Tencent moet muziekrechten afstaan

Het Chinese technologieconcern Tencent moet van de Chinese mededingingsautoriteit binnen een maand afstand doen van de muziekrechten die het bedrijf verwierf bij de aankoop van China Music, een bedrijf dat Tencent in 2016 overnam. Ook krijgt Tencent een boete van een half miljoen yuan, omgerekend bijna 66.000 euro. Volgens de toezichthouder, die onderzoek deed naar de overname, was die in strijd met de regelgeving, deels vanwege het niet goed informeren van de waakhond.