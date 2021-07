Als het Tesla lukt om auto’s te exporteren naar India, is een Teslafabriek in het land ook „zeer waarschijnlijk”, zei topman Elon Musk op Twitter. De fabrikant van elektrische auto’s probeert momenteel vanwege een mogelijke uitbreiding naar India de importtarieven in het land omlaag te krijgen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.