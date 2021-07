In een schuur achter een winkel in woondecoraties aan de Dorpsstraat in Zuid-Scharwoude (Noord-Holland) heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed. De brandweer zette meerdere eenheden in en heeft voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende bebouwing, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Er is niemand gewond geraakt.