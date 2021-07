Een 37-jarige man uit Capelle aan den IJssel die vrijdagavond werd neergeschoten toen hij zijn hond uitliet, is bezweken aan zijn verwondingen. Het slachtoffer werd vrijdagavond laat onder vuur genomen op het Valeriusrondeel in zijn woonplaats. Medische hulp mocht niet baten. Hij overleed in het ziekenhuis, meldt de politie.