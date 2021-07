Zorginstelling Sevagram in Valkenburg heeft als gevolg van de overstromingen zeker 42,5 miljoen euro aan waterschade opgelopen. Volgens voorzitter Pim Steerneman van de raad van bestuur van Sevagram is met name zorglocatie Valkenheim met 84 bewoners zodanig aangetast, dat het gebouw gesloopt moet worden. „We kunnen nu al zeggen dat het opnieuw bouwen van Valkenheim een langdurig traject zal worden”, vreest Steerneman.