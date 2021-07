Het is voor consumenten die diensten van Google gebruiken nog te onduidelijk hoe het technologieconcern te werk gaat. Zo is het bij de zoekmachine lang niet altijd helder om welke redenen Google bepaalde zoekresultaten hoger zet dan andere. Ook in de Play Store voor apps ontbreekt vaak informatie, zeggen Europese consumentenautoriteiten die bepaalde producten van Google hebben onderzocht.