Website Duitsland Instituut krijgt veel vragen van reizigers

Het aantal bezoekers op de website van het Duitsland Instituut Amsterdam is sinds 13 juli verdriedubbeld, zegt een medewerker van het instituut dat kennis en informatie over Duitsland in Nederland verzamelt. Ook het aantal telefoontjes en berichten met vragen over de coronaregels dat binnenkomt is toegenomen. „Er komen zoveel vragen binnen en de regels veranderen zo snel, dat de redactie geen vragen meer kan beantwoorden”, schrijft het instituut onderaan de pagina met veelgestelde vragen.