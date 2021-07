Aan de onderkant van een opgang naar de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn zijn scheuren ontdekt. Een weg die onder dit deel door loopt, is om die reden afgesloten, meldt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland. De brug kwam de afgelopen jaren geregeld in het nieuws, onder meer in 2015, toen bij het plaatsen van het nieuwe brugdek twee hijskranen omvielen.